Cruzeiro joga bem, vence o Imperatriz e assume liderança no Grupo 13

O Cruzeiro passou por muito sufoco, mas conseguiu derrotar o Imperatriz por 2 a 0, na segunda rodada da Copinha São Paulo. Cauan Baptistella marcou o primeiro gol da partida após receber passe de Murilo. Já Navarro, que entrou no decorrer do segundo tempo, fez o segundo e selou a vitória, que aconteceu no final deste domingo (05), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).

Com o resultado, o time mineiro, que deixou a vitória escapar no último lance da primeira rodada, chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo 13, que ainda conta com Real Brasília e São Carlos, time da casa e sede da primeira fase. Já o Imperatriz, do Maranhão, está eliminado da Copinha de 2025.

Vice-campeão em 2024, ao perder a grande decisão para o Corinthians, o Cruzeiro busca o título que não conquista desde 2007 e conta com grandes jogadores em sua equipe. Por outro lado, Fernando Diniz, técnico dos profissionais e conhecido por utilizar a base, observa quem pode subir ao time mineiro ao final da competição.

Próxima partida do Cruzeiro

Todavia, o Cruzeiro volta a campo no dia 8 para enfrentar o São Carlos. O jogo está marcado para as 17h (de Brasília) e terá transmissão da Caze TV. Já o Imperatriz enfrentará o Real Brasília. Jogos encerram o Grupo 13 da Copinha São Paulo.

