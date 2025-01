O Botafogo segue sem um treinador para a temporada de 2025. Com a saída de Artur Jorge, a busca por um novo comandante é um dos principais objetivos do Alvinegro. Aliás, o clube carioca já foi atrás de André Jardine, que recusou a proposta. O elenco do Glorioso se reapresenta no próximo dia 14 de janeiro, mas John Textor, acionista majoritário da SAF do clube carioca, mostrou em entrevista a ESPN, que está com paciência na busca de um novo técnico.

“Como o tempo poderia estar se esgotando? É preciso lembrar que contratamos um novo treinador, no ano passado, depois de já ter começado a nossa época principal… E ainda tivemos um ano fabuloso, com dois campeonatos. Certamente, não esperamos que o nosso processo demore tanto tempo, mas estamos numa altura do ano perfeita para entrevistar e identificar um treinador. Temos muito tempo”, disse.

Além disso, demonstrou confiança na busca por um novo técnico e reforçou que está com paciência para encontrar a melhor opção.

“Tenho um nível de paciência que não parece ser o mesmo dos jornalistas e talvez dos torcedores. Vou fazer no meu tempo e farei o melhor para tomar a melhor decisão. O Botafogo está em um lugar novo e desconhecido, onde muitos treinadores gostaria dessa posição. Sinto-me confiante no resultado”, afirmou Textor.

Além de Artur Jorge, nomes como Adryelson, Thiago Almada, Pablo, Tchê Tchê, Eduardo, Marçal e Oscar Romero não ficam para esta temporada e outros como Luiz Henrique, Igor Jesus e Júnior Santos também podem deixar o Alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.