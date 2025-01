Namorado da ex de Hulk curte postagens de críticas ao casamento do jogador

O casamento de Hulk com Camila Sousa segue repercutindo nas redes sociais. Após a cerimônia, realizada na última sexta-feira (3), diversos familiares e amigos usaram seus perfis na web para mostrar apoio a Iran Ângelo, ex do jogador e tia da atual esposa do camisa 7 do Atlético-MG. Um dos principais defensores da empresária tem sido seu namorado, Lucas Suassuna.

O engenheiro, companheiro de Iran desde 2023, tem exibido seu apoio através de imagens e manifestações nas redes sociais, seja ao lado da amada, seja ao lado dos filhos dela com Hulk. Os mais velhos, Ian Souza, de 14 anos, e Tiago Souza, de 12 anos, inclusive, não foram ao casamento. Recentemente, Lucas fez uma declaração para a namorada.





“Você merece o mundo”, escreveu o engenheiro em uma publicação que posteriormente ganhou apoio de familiares, amigos e fãs do casal.

“A sua responsabilidade é imensa. Restaurar o coração tão sofrido de alguém não é tarefa fácil, mas Deus vai abençoar muito o amor de vocês dois para que a Iran seja tão feliz como ela nunca foi na vida”, comentou uma seguidora.

“Iran, você representa as mulheres que depois de comer sal e atravessar a pobreza juntos, eles nos abandonam e trocam por outras”, escreveu mais uma.

“Às vezes achamos que perdemos, mas não. Deus te abençoe grandemente, Iran. A lei do retorno nunca falha”, desejou outra.

As três manifestações acabaram curtidas por Lucas, em apoio a empresária no Instagram.

Passeio de lancha durante o casamento

Lucas, Iran e o filho mais velho de Hulk com a ex curtiram um passeio de lancha com amigos enquanto o jogador se casava com Camila. A empresária compartilhou uma foto com Ian e agradeceu o fato dele não ter ido ao casamento. Lucas também fez questão de exaltar o jovem: “Meu parceirinho”, escreveu o engenheiro, que também colocou um emoji de coração na legenda.

Irmã de Iran, Rayssa fez um forte desabafo contra o casamento do ex-cunhado e a sobrinha, usando palavras como “monstruosidade” e “traição” deles com Iran. Além do fato de serem da mesma família, a ex de Hulk e a atual eram muito próximas.