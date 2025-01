Arsenal x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

As semifinais da Copa da Liga Inglesa começam a ser disputadas nesta terça-feira (7). Arsenal e Newcastle se enfrentam às 17h (de Brasília), no duelo que abre esta fase decisiva da competição, no primeiro confronto entre as equipes. A partida que acontece no Emirates Stadium, em Londres, coloca frente a frente dois times que vivem bons momentos na temporada, com promessa de grande jogo. Liverpool e Tottenham disputam a outra semifinal.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Em mais uma grande temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta, o Arsenal é o atual vice-líder da Premier League 2024/25 e está invicto há 13 partidas, somando todas as competições.

Contudo, o Arsenal terá um novo desfalque para a partida decisiva nesta terça-feira. Isto porque Ethan Nwaneri se lesionou na partida contra o Brighton, pela Premier League, no último final de semana, e será ausência no duelo contra o Newcastle. Assim, o jovem se junta a Bukayo Saka, Raheem Sterling, Ben White e Takehiro Tomiyasu no departamento médico do clube. Além disso, Kai Havertz, em processo de recuperação de lesão, aparece como dúvida.

Mas, a boa notícia nos Gunners fica por conta do retorno de Jurrien Timber.

Como chega o Newcastle

Por outro lado, o Newcastle vive seu melhor momento na temporada e vem de seis vitórias consecutivas, somando todas as competições.

Porém, o Newcastle também enfrenta alguns problemas no elenco e não poderá entrar em campo com força máxima nesta terça-feira. Isto porque Fabian Schar e Bruno Guimarães, suspensos, serão desfalques para o técnico Eddie Howe. Além disso, Emil Krafth, Nick Pope, Callum Wilson e Jamaal Lascelles, lesionados, completam a lista de desfalques confirmados para este duelo em Londres.

Por fim, Sven Botman é tratado como dúvida, mas deve estar à disposição do treinador.

Arsenal x Newcastle

Semifinal da Copa da Liga Inglesa (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 07/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Newcastle: Dubravka; Trippier, Kelly, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Árbitro: Craig Pawson (ING).

