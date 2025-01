Em meio a mudanças, Botafogo conta com Savarino para 2025

O Botafogo passa por uma mudança considerável no elenco após a temporada vitoriosa de 2024. No entanto, um dos jogadores importantes na campanha – e titular, deve permanecer na equipe para a temporada: Savarino.

Apesar do venezuelano ter sondagens de clubes da Rússia, da Espanha, da Itália e também da Arábia Saudita, nenhuma proposta oficial chegou para o Alvinegro que, dessa forma, pretende contar com o jogador. A informação é do jornalista Matheus Medeiros, do Canal do Medeiros.

Savarino foi um dos grandes destaques do Glorioso na temporada. Aliás, ele foi o único jogador do elenco a atingir – e passar – o duplo duplo, ou seja, teve mais de 10 gols e mais de 10 assistências em 2024. Ao todo, foram 14 bolas na rede e 12 passes para gols, somando 26 participações diretas nos gols do Alvinegro.

Apesar da permanência de Savarino estar encaminhada até o momento, outros jogadores que foram destaques podem deixar o clube como Luiz Henrique, Igor Jesus e Júnior Santos. Aliás, a princípio, apenas Thiago Almada da equipe titular já se despediu do Glorioso. Outros nomes como Gatito Fernandez, Oscar Romero, Eduardo, Tchê Tchê, Marçal, Eduardo, Pablo e Adryeson já deixaram o Botafogo.

Além de jogadores, o técnico Artur Jorge também deixou o Alvinegro. O treinador português assumiu o comando do Al Rayyan. Assim, o Glorioso busca um novo comandante para a equipe nesta temporada. O elenco do Botafogo se reapresenta no dia 14 de janeiro.

