Nome de James Rodríguez volta a órbita do Boca Juniors

Figura de desejo antigo por parte do Boca Juniors, James Rodríguez volta a ser pauta como possível reforço do clube argentino. Ao menos é o aponta informação divulgada pelo diário ‘Olé’ em sua versão impressa.

O veículo da Argentina aponta que a diretoria do Boca se animou com a possibilidade iminente de James se desvincular do Rayo Vallecano, sua equipe na atualidade.

Assim como nos tempos de São Paulo, a justificativa seria de ter pouco espaço para atuar desde sua chegada ao futebol espanhol. Considerado como um investimento alto para os padrões da representação de Vallecas, foram somente sete partidas e uma assistência. Sendo que, dos sete encontros, ele iniciou como titular em somente dois deles.

Oficialmente, nenhuma das partes se comunicou sobre o tema. Todavia, os jornalistas Fabrizio Romano e Felipe Sierra afirmam que os termos da rescisão já foram, inclusive, assinados. Desse modo, ele teria possibilidade legal de procurar outro clube para defender em 2025.

Diante desse contexto, o Boca Juniors busca uma aproximação do staff de James Rodríguez para entender como seriam os termos de uma possível negociação. Negociação essa que os argentinos tentaram logo que o colombiano deixou o São Paulo, mas que esbarrou no desejo do atleta de 33 anos, na época, em retornar ao futebol europeu.

Na reta final de 2024, James Rodríguez usou as instalações do CT Casa Amarilla, do Boca, para treinos com a seleção da Colômbia antes de confrontos pelas Eliminatórias. Na oportunidade, ele chegou a receber, de presente, uma camisa com seu nome.

