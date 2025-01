Endrick, titular, passa em branco na goleada do Real Madrid na Copa do Rei

O Real Madrid está classificado para as oitavas de final da Copa do Rei. Com time misto nesta segunda-feira (6), o clube merengue goleou o Deportiva Minera, da quarta divisão espanhola, por 5 a 0 e garantiu a classificação sem dificuldades. Apesar do bom resultado, Endrick recebeu uma oportunidade como titular, jogou os 90 minutos, mas parou em boas defesas do goleiro adversário e passou em branco na goleada no Estádio Cartagonova, em Cartagena. Os gols da vitória foram marcados por Valverde, Camavinga, Arda Guler, duas vezes, e Luka Modric.

Dessa maneira, Endrick chegou a 11 jogos sem balançar a rede e não conseguiu aproveitar a oportunidade, embora tenha exigido Fran Martínez a fazer grandes defesas. O goleiro do Deportiva Minera, inclusive, foi um dos destaques do jogo, apesar dos cinco gols sofridos.

O atacante ex-Palmeiras entrou em campo apenas 16 vezes na temporada 2024/25, a maioria delas como reserva e entrando nos minutos finais. Endrick havia sido titular em apenas uma partida, em outubro de 2024, contra o Lille, na Champions, mas deixou o gramado logo após o intervalo.

Além disso, o Real Madrid vinha de uma grande vitória, de virada, sobre o Valencia, em LaLiga, que ficou marcado pela expulsão de Vini Jr, após o brasileiro agredir o goleiro adversário. Apesar do cartão vermelho, o camisa 7 entrou na reta final da partida nesta segunda-feira e, assim como Mbappé, jogou alguns minutos na segunda etapa.

O Real Madrid é o terceiro maior vencedor da Copa do Rei, com 20 títulos, atrás apenas do Athletic Bilbao, com 24, enquanto o Barcelona é o clube que mais venceu a competição, com 31 conquistas.

Deportiva Minera x Real Madrid

O Real Madrid dominou o primeiro tempo contra o Deportiva Minera. A dupla de ataque com Arda Guler e Endrick teve muita liberdade para criar, com maior destaque para o jogador turco, que deixou sua marca. Assim, o clube merengue sobrou em campo e chegou várias vezes com Brahim Díaz, Modric e com cruzamentos de Fran García, que soube aproveitar a oportunidade como titular. No entanto, o placar só não foi mais largo por erros dos próprios jogadores do Real, além de boas defesas do goleiro Martínez.

Na volta do intervalo, Ancelotti promoveu alterações no Real Madrid para rodar o elenco e, mesmo assim, o clube merengue manteve o domínio da partida. Assim, foi a vez de Modric anotar um belo gol, colocado, para transformar a vitória em goleada. Além disso, o goleiro Fran Martínez ainda fez outras boas defesas para evitar um placar mais elástico, duas delas em finalizações de Endrick. Na reta final da partida, Vini Jr e Mbappé entraram. Com os craques em campo, ainda deu tempo do francês começar a jogada que terminou com mais um gol de Arda Guler.

