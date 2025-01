Santos negocia a contratação de Thiago Maia, do Inter

Thiago Maia pode voltar a vestir a camisa do Santos. O Peixe tem uma negociação para tirá-lo do com o Internacional. Os gaúchos, entretanto, aguardam o cumprimento de exigências acertarem todos os detalhes com o Peixe. As informações são do “ge” e rádio Zero Hora.

A diretoria do Internacional espera que o Santos assuma o pagamento dos 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões pela cotação de julho, quando foi a compra) em 10 parcelas. Este valor é por 50% dos direitos do jogador. Do valor, o Flamengo tem de receber 2,85 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) e o Lille, da França, 1,15 milhão de euros (R$ 6,9 milhões).

Houve até mesmo informações que garantiam que o atleta sequer se reapresentaria ao time gaúcho nesta segunda-feira (6). No entanto, Thiago Maia se apresentou como a maioria dos jogadores, mas mesmo assim as negociações entre clubes e estaje do jogador seguem em andamento.

Thiago Maia é revelado no Santos e atua no profissional desde 2014. Contudo, em 2017, ele se transferiu para o Lille, da França. Em 2020, retornou ao Brasil para jogar no Flamengo e, em 2024, vestiu a camisa do Internacional.

