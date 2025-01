Barra-SC x Internacional pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional encara o Barra-SC, nesta terça-feira (07), às 13h, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, em São Paulo. O embate pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior já terá caráter decisivo. Afinal, o Colorado entra em campo lutando por manter a chance de se classifcar para a etapa seguinte do torneio.

Onde assistir

O canal do Paulistão no YouTube transmite a partir das 13h (de Brasília).

Como chega o Internacional

O Inter tropeçou em seu primeiro compromisso pela Copa São Paulo de Futebol Júnior no embate com o América de Pedrinhas. O time gaúcho até teve maior controle de posse de bola, mas não conseguiu converter este domínio em oportunidades de gols.

Assim, uma vitória se torna essencial para chegar a terceira e última rodada da fase de grupos com a possibilidade de se classificar para a etapa seguinte. Até porque no outro confronto da rodada, as duas equipes conseguiram um resultado positivo em suas estreias.

Como chega o Barra

Assim como o Colorado, o adversário catarinense também perdeu em sua primeira partida na Copinha. A derrota foi por 1 a 0 para o Flamengo de Guarulhos, que vai enfrentar o América de Pedrinhas na segunda rodada do torneio.

Barra-SC x Internacional

2ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 21

Data e horário: terça-feira, 07/01/2025, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP)

BARRA-SC: Daniel; Lucas Daniel, João Marcelo, João Vitor e Lucas Ferreira; Thalyson, Cauã e Vicente; Krystian, Ryan e Lucas Vargas. Técnico: Eduardo Zuma

INTERNACIONAL: Diego; Cleiton, Cauã Ferreira, Esley e Kauã Barbosa; Vaghetti e Dionathan; Guilherme Barbosa, Allex e Pedrinho; Crysthyan Lucas. Técnico: Eder Moraes.

Árbitro: Leandro Carvalho de Oliveira (SP)

Auxiliares: Benedito Alessandro de Jesus (SP) e Bruno Henrique Mascarenhas (SP)

