Botafogo e Santos chegam a acordo por Jair e Tiquinho Soares

Depois de muitas negociações, Botafogo e Santos, enfim, chegaram a um acordo por Jair e Tiquinho Soares. O zagueiro vai vestir a camisa do clube carioca, enquanto o atacante irá para o time da Baixada Santista na temporada 2025. Os dois vão assinar os respectivos contratos na próxima semana, quando deve oficializado o negócio.

O Santos espera receber um total de 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) ao final da venda, sendo 2 milhões de euros em bônus, além de manter 10% dos direitos econômicos de Jair visando uma futura venda. O Peixe, afinal, avalia que o jogador é uma oportunidade de grande retorno financeiro.

Além disso, a operação também contempla a chegada de Tiquinho por 3 milhões de euros (R$ 19 milhões), fechando o valor do acordo em 17 milhões de euros (R$ 107 milhões). O Botafogo, aliás, chegou a ter proposta de 4 milhões de euros pelo atacante, mas não liberou.

Jair, aliás, não treinou com o elenco do Santos nem domingo e tampouco nesta segunda-feira. O setor defensivo é uma das prioridades do Glorioso para a temporada de 2025. Na virada do ano, o zagueiro Adryelson despediu-se do clube e retornou de empréstimo ao Lyon, da França. Por outro lado, o Santos procurava um centroavamente para a temporada.

A negociação ficou travada por muito tempo, pois chegou a envolver muitos jogadores. O volante Danilo Barbosa queria ficar no Rio de Janeiro. O zagueiro Lucas Halter, por sua vez, foi a última peça a entrar nesse xadrez. Contudo, o Santos fechou com Zé Ivaldo e desistiu do jogador. O atacante Tiquinho Soares foi o único que demonstrou interesse em mudar de rumo na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.