Nottingham vence Wolves e chega à sexta vitória seguida na Premier League

O Nottingham Forest confirmou a grande fase na Premier League e venceu o Wolverhampton por 3 a 0, nesta segunda-feira (6), na partida de encerramento da 20ª rodada do Campeonato Inglês. Gibbs-White, Chris Wood e Awoniyi marcaram os gols da vitória da equipe visitante no estádio Molineux. Dessa maneira, o Nottingham Forest manteve a campanha surpreendente sob o comando do técnico Nuno Espírito Santo e chegou à sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês. Assim, a equipe se mantém na briga pela parte de cima da tabela.

Com o resultado, o time se manteve na terceira posição e chegou aos mesmos 40 pontos do vice-líder Arsenal. Ao mesmo tempo, a diferença para o líder Liverpool é de apenas seis pontos. Contudo, os Reds têm uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pelo título.

Além disso, a derrota em casa do Wolverhampton foi a primeira desde a chegada do técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians. Antes, o treinador português tinha duas vitórias e um empate no comando dos Wolves. Com o resultado, a equipe segue na 17ª posição, com os mesmos 16 pontos do Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento.

Outro destaque do jogo desta segunda-feira foi a presença do lateral Pedro Lima, ex-Sport. Isto porque o brasileiro fez sua primeira partida de Premier League com o Wolverhampton. O jogador de 18 anos já havia jogado duas vezes na Copa da Liga Inglesa nesta temporada. João Gomes, ex-Flamengo, é o outro brasileiro que foi titular no Wolves.

O jogo

O Wolves começou a partida com uma pressão alta, mas logo aos seis minutos, o Nottingham Forest deu um banho de água fria nos donos da casa com golaço de fora da área de Gibbs-White logo aos seis minutos. O Wolverhampton ainda teve chances de buscar o empate, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. Assim, os visitantes foram fatais e, aos 44 minutos, Chris Wood aproveitou cruzamento para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Nottingham Forest controlou o resultado e evitou se expor. Por outro lado, Vitor Pereira tentou fazer alterações no Wolverhampton para buscar o empate, mas o time não conseguiu criar grandes oportunidades. Porém, os visitantes seguiram com mais volume de jogo e ainda teve tempo de Awoniyi completar o triunfo já nos acréscimos da partida.

Jogos da 20ª rodada da Premier League 2024/25

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Manchester City 4×1 West Ham

Bournemouth 1×0 Everton

Aston Villa 2×1 Leicester

Crystal Palace 1×1 Chelsea

Southampton 0x5 Brentford

Brighton 1×1 Arsenal

Domingo (5/1)

Fulham 2×2 Ipswich

Liverpool 2×2 Manchester United

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton 0x3 Nottingham Forest

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.