Al Hilal x Al Ittihad: onde assistir, escalações e arbitragem

No retorno do futebol saudita após a pausa para a Copa do Golfo, Al-Hilal e Al-Ittihad se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. A partida acontece na tarde desta terça-feira (07), às 14h30, horário de Brasília, em Riade.

O jogo é o único confronto desta fase, que vai determinar o último semifinalista do torneio. Na última temporada, o Al-Hilal, que viria a ser o campeão, eliminou o Al Ittihad, na semifinal. Agora, os Tigres tentam a revanche. Neymar, recuperado de lesão, pode ser uma novidade na partida.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Bandsports, na TV fechada, e no canal GOAT, no YouTube.

Como chega o Al-Hilal

Os atuais campeões trazem como atração o retorno de Neymar, O brasileiro se lesionou no início de novembro, em partida da Liga dos Campeões da Ásia. Entretanto, o craque não deve ser titular, pois ainda está em fase final de recuperação, e deve ser opção para a etapa final da partida. Nesta intertemporada, o Al-Hilal venceu um amistoso contra o Al-Fayha por 2 a 0, com gol de Neymar. No torneio, o clube eliminou o Al-Bukiryah e o Al-Tai.

Como chega o Al-Ittihad

De olho na revanche de 2024, os Tigres vão para o duelo com força máxima. Na preparação, o clube de Benzema goleou o Al-Nassr, do Omã, por 4 a 1. Na ocasião, Ahmed Al Ghamdi, Hamed Al Ghamdi e Fawaz Al Saquor receberam oportunidades no time titular e devem começar a partida desta terça. No torneio, o Clube do Povo passou por Al-Ain e Al-Jandal.

AL-HILAL X AL-ITTIHAD

Data e horário: 7/1/2025, 14H30 (de Brasília)

Local: Kingdom Arena, em Riade.

AL-HILAL: Bono; Renan Lodi, Al Bulayhi, Tambakti, João Cancelo; Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, Malcom, Marcos Leonardo; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

AL-ITTIHAD: Rajkovic; Mitaj, Kadesh, Luís Hélio Pereira, Al-Shanqiti; Fabinho, Kanté, Bergwijn, Al-Oboud; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Orrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN).

