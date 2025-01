Rodrigo Gama, ex-Athletico, assume departamento jurídico do Botafogo

O advogado Rodrigo Gama Monteiro se desligou do Athletico e assumirá o departamento jurídico do Botafogo nesta temporada. No Furacão desde 2019, estava no cargo de diretor de Mercado, Negócios e Parcerias no setor de Futebol.

A primeira passagem pelo clube paranaense foi em 2012, como supervisor jurídico. Além disso, em 2018, ocupou o cargo de gerente executivo jurídico do Santos em 2018. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do curitibano nesta segunda-feira (6).

Atualmente, o advogado ocupa o cargo de Presidente do Comitê Condominial da LFU, onde sua principal atribuição é a condução das negociações relacionadas às propriedades comerciais e aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o ciclo que abrange os anos de 2025 a 2029.

De acordo com um comunicado publicado, Rodrigo Gama Monteiro vai atuar no Botafogo com “a representação institucional perante as entidades de administração esportiva nacional e internacional”.

