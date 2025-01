Atlético faz proposta oficial por Arthur, do Zenit

Em busca de reforçar seu elenco, o Atlético apresentou uma proposta oficial para contratar o atacante Arthur, ex-Palmeiras. O jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, foi o primeiro a divulgar a informação.

A proposta do Galo é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,4 milhões) para garantir a contratação do atacante. Além disso, o contrato incluirá uma cláusula de venda de 10% em favor do Zenit.

O Atlético corre contra o tempo para reforçar seu elenco, com o ataque sendo uma prioridade para o técnico Cuca. O treinador pediu a contratação de dois atacantes pelas pontas, enquanto Hulk seguirá como centroavante.

Cuca também solicitou ao diretor de futebol, Victor Bagy, a contratação de um lateral-direito e um zagueiro. Os nomes ainda estão sendo mantidos em sigilo.

O Galo retoma as atividades no dia 9 de janeiro, mas sabe que não terá o elenco fechado durante a pré-temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.