Yuri Lima exibe vídeo de 'conversa' com Nala, filha com Iza

Yuri Lima voltou a encantar seus seguidores com um novo registro de Nala, sua filha com Iza. O jogador, de 30 anos, exibiu um momento de interação com a pequena, de dois meses, em uma publicação feita em rede social nesta segunda-feira (6).

Nas imagens, pai e filha trocam olhares e exibem entrosamento. O jogador, inclusive, brincou quanto a ‘atividade preferida’ da bebê.





“Conversa muito produtiva”, se divertiu Yuri na legenda da postagem feito no story.

Na última semana, o jogador revelou que recebeu o perdão de Iza, de 34 anos, quanto ao caso de traição ocorrido em meados do ano passado. O anúncio foi feito em uma postagem de celebração pelos dois anos da relação entre eles.

“Você é a mulher da minha vida toda”, escreveu Yuri na publicação, que contou com uma foto da cantora e também um vídeo curto de Nala.

