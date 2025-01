Palmeiras ajusta salário com Andreas Pereira e mantém confiança em acerto

O Palmeiras segue confiante em acertar a contratação do meio-campista Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra. O clube paulista já adiantou as bases salariais com o jogador nesta segunda-feira (6) e agora aguarda o momento certo para confirmar a contratação.

De acordo com informações do portal ge, o salário mensal de Andreas Pereira não ultrapassará o teto do Palmeiras, o que é mais um motivo de otimismo para contar com o jogador de 29 anos, que deixou o futebol brasileiro em 2022 para retornar ao Velho Continente.

LEIA MAIS: Palmeiras vai iniciar 2025 com jogadores em fim de contrato

Apesar disso, Andreas é considerado um atleta importante no time comandado por Marco Silva, e o Fulham tentará cobrir a oferta do Palmeiras. No entanto, essa possibilidade não assusta nem afasta as chances de contar com o meia. Pessoas próximas ao jogador também indicaram que ele está mais flexível para retornar ao Brasil.

Reforços confirmados no Palmeiras

A proposta do clube paulista está na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões), com bônus e valores adicionais atrelados ao cumprimento de metas pelo jogador. Por fim, Andreas Pereira reforçará um setor que enfrentou muitas dificuldades em 2024, o da criação. Além dele, o Palmeiras já contratou os atacantes Paulinho e Facundo Torres.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.