Após acidente, Rodrigo Garro, do Corinthians, evita falar com a imprensa

Após o acidente ocorrido no último sábado (04), que resultou em uma morte na Argentina, o meio-campo Garro chegou ao Brasil. No entanto, o jogador optou por não falar com a imprensa no Aeroporto de Guarulhos. No domingo, ele participou de uma audiência em General Pico, na província de La Pampa.

Aliás, o camisa 10 do Timão chegou por volta das 21h desta segunda-feira e deixou o local por uma saída alternativa, conforme informações do Corinthians. Diferente de Garro, o técnico Ramón Díaz conversou com a imprensa presente.

“Muito difícil, mas tudo será solucionado. Muita fé na Justiça argentina”, afirmou o treinador do Timão, quando questionado sobre Garro. Todavia, com eles, o atacante Romero também desembarcou com a delegação.

Relembre o acidente de Garro, do Corinthians

O que aconteceu com Garro? No sábado, o argentino se envolveu em um acidente com um motociclista em La Pampa, na Argentina. Garro dirigia uma RAM e estava acompanhado de Facundo Castelli, jogador do Emelec. A vítima, identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, portanto, morreu após a colisão.

Com isso, Garro foi enquadrado no artigo 84 do Código Penal, que trata da condução imprudente e negligente de veículo automotor. Por isso, a carteira de habilitação do meia foi suspensa. A diretoria do Corinthians tem oferecido assistência a Garro após o ocorrido.

