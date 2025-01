Destaque em 2024, Marcelo Ryan troca de clube no Japão

Sexto artilheiro da J1 League em 2024, Marcelo Ryan vai trocar de time no Japão. O brasileiro deixa, então, o Sagan Tosu após uma temporada para acertar com o FC Tokyo. O contrato será de empréstimo até o final de 2025. Esta será a terceira equipe do atacante no país asiático. Além do Tosu, ele também defendeu o Yokohama FC por uma temporada e meia, entre setembro de 2022 e todo o ano de 2023.

“Sem dúvidas alguma já me sinto em casa e estou feliz de estar fazendo minha carreira por aqui nesse país maravilhoso. Estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar em um grande clube como Tóquio. Junto com meus companheiros de equipe, vou me esforçar para alcançar nosso objetivo de conquistar títulos”.

Com 15 gols e três assistências pelo Sagan Tosu em 33 jogos, Ryan deixa a equipe com seu nome na história do clube, já que a média de 0,45 gols por jogo é a melhor entre todos os atletas que atuaram ao menos 10 vezes pelo clube.

Para 2025 o sergipano busca evoluir ainda mais. Mesmo após a melhor temporada de sua carreira, contratou uma empresa especializada em análise de desempenho e consultoria tática individual.

“Espero melhorar em todas as questões dentro de campo, ver meus pontos fracos e fortes, estudar melhor os outros times para eu poder sair sempre com a vantagem sabendo dos pontos fracos deles”.

Ryan terá missão complicada

No FC Tokyo, o jovem de 22 anos terá a missão de substituir um dos principais ídolos da história do clube, o também brasileiro Diego Oliveira. Foram 256 jogos, 86 gols e 27 assistências para Diego defendendo a equipe da capital japonesa.

“A gente já sabe da história que tem o Diego Oliveira no FC Tokyo, sei também da pressão que tem a mais por ele ser um grande ídolo do clube, mas estou chegando com os pés no chão para conquistar meu espaço, ajudar meus companheiros dentro de campo e consequentemente ajudar o FC Tokyo”.

Ainda curtindo as férias aqui no Brasil, Ryan se apresenta no próximo dia 10 no seu novo clube. A estreia para a nova temporada está marcada para o dia 15 de fevereiro contra o Yokohama FC, primeira equipe do brasileiro no Japão.

