Campeonato Carioca-2025 é do Canal GOAT

A temporada 2025 do Canal GOAT começa com tudo. Além das grandes competições já confirmadas, como Saudi Pro League, NWSL e estaduais de Pernambuco e Ceará, o GOAT terá mais um campeonato de peso na grade de transmissões. O Carioca 2025! O torneio possui os três últimos campeões da Libertadores.

A parceria entre o Campeonato Carioca e o Canal GOAT chega ao seu segundo ano. O torneio terá 49 jogos exibidos pelo GOAT. Sempre de maneira gratuita e alcance em todo o território nacional. O pacote inclui um confronto das semifinais (ida e volta) e as finais do Estadual, além da Taça Rio. Em 2024, o resultado da aliança entre o torneio e o canal foi de absoluto sucesso: 71 jogos, 651 milhões de impressões, 18,5 milhões de média de IPS’s únicos e inúmeros recordes de picos de audiência quebrados.

“O GOAT está consolidado e posicionado como um dos principais canais de streaming do mundo. O anúncio do Carioca em nossa grade de transmissões, pelo segundo ano consecutivo, é um exemplo disso. É também um reconhecimento do trabalho que entregamos em 2024 e a confiança do que poderemos entregar em 2025”, comentou Guilherme Prado, CEO do Canal GOAT.

“Em 2024, tivemos métricas estratosféricas no Carioca e recordes de audiência. A nossa expectativa agora é mais alta e vamos trabalhar para levar as melhores transmissões a todo o país de maneira 100% gratuita”, finalizou.

GOAT espera torneio de alto nível

“A expectativa para 2025 é ainda melhor, pois já acumulamos a experiência de um ano de parceria. Já estamos no preparando da melhor maneira para entregar um grande produto às dezenas de milhões de torcedores dos clubes do Rio de Janeiro em todo o Brasil”, disse Ricardo Taves, CCO do Canal GOAT.

“Os clubes do Rio de Janeiro ganharam as últimas três Libertadores e quatro das últimas seis, têm o atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Certamente teremos um Campeonato Carioca de altíssimo nível em 2025”, finalizou.

Em 2025, o Campeonato Carioca será disputado pela 127ª vez e começará neste sábado (11/01). O torneio terá 12 clubes na luta pela taça. São eles: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Bangu, Boavista, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.