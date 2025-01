Bayern entra na disputa pela contratação de Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres, um dos jogadores mais disputados nesta janela de transferências, entrou na mira do Bayern de Munique. De acordo com informações do jornal inglês ‘Daily Star’, o clube alemão já iniciou negociações com os representantes do atacante do Sporting. Outro gigante do futebol europeu interessado na contratação do norueguês é o Manchester United.

Apesar da boa relação com Ruben Amorim, técnico que poderia facilitar sua ida para o United, Gyokeres, de 26 anos, estaria hesitante devido às dificuldades enfrentadas pelo treinador português no clube inglês. Além disso, o atacante parece priorizar uma equipe que disputará a Champions na próxima temporada.

O jornal inglês ainda destaca que o Bayern estaria disposto a pagar a cláusula de rescisão do jogador sueco, estipulada em 100 milhões de euros (R$ 630 milhões na cotação atual).

LEIA MAIS: Tottenham anuncia renovação de contrato do sul-coreano Son

Na atual temporada, Gyokeres marcou 30 gols em 28 jogos pelo Sporting, além de seis assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.