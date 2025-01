Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A Supercopa da Espanha, que vai definir o primeiro título do futebol espanhol na temporada 2024/25, começa a ser disputada nesta quarta-feira (8). Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), em jogo único pela semifinal do torneio. Enquanto o Bilbao assegurou a vaga após o título da Copa do Rei, o clube catalão confirmou a classificação após ficar com o vice do Campeonato Espanhol. A bola rola no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Quem avançar, encara o vencedor de Real Madrid x Mallorca na decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Athletic Bilbao

O Athletic Bilbao quer aproveitar o bom momento na temporada para vencer o Barcelona e chegar à decisão da Supercopa da Espanha. Isto porque, diferente dos adversários desta quarta-feira, o clube do País Basco venceu quatro das últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol e entrou na briga pela parte de cima da tabela, agora na 4ª posição.

Porém, o Bilbao levou um susto em seu compromisso mais recente e precisou da disputa por pênaltis para vencer o modesto Logrones e avançar para as oitavas de final da Copa do Rei.

Além disso, o técnico Ernesto Valverde tem duas dúvidas importantes no time. Isto porque Oihan Sancet e Ander Herrera ainda se recuperam e não estão confirmados para enfrentar o Barça.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona não vive seu melhor momento na temporada e ocupa a terceira posição do Campeonato Espanhol, após liderar a competição nas primeiras rodadas. Além disso, o clube catalão não vence há três jogos em La Liga e venceu apenas uma das últimas cinco rodadas na competição nacional.

No entanto, o Barça vem de uma goleada sobre o modesto Barbastro, da quarta divisão espanhola, e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei.

As baixas confirmadas para o técnico Hansi Flick seguem sendo Ter Stegen, Andreas Christensen e Marc Bernal. Ao mesmo tempo, Lamine Yamal aparece como dúvida, mas viajou com a delegação para a Arábia Saudita. Além disso, Dani Olmo, que enfrenta problemas jurídicos devido ao fair-play financeiro do clube, também está fora da decisão.

Athletic Bilbao x Barcelona

Final da Supercopa da Espanha 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 08/01/2025, às 16h (de Brasília).

Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorasabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Inigo Ruiz, Berenguer; Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez e Balde; Casadó e Pedri; Raphinha, Gavi e Fermin López; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: a definir.

