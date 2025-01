Botafogo define substituto para Tiquinho Soares

O Botafogo já tem um nome para substituir Tiquinho Soares, que está envolvido na negociação pelo Jair, do Santos. Os clubes chegaram a um acordo para o zagueiro defender o Alvinegro e isso inclui a ida do centroavante para o Peixe.

Dessa forma, o Glorioso definiu um nome ideal para substituir Tiquinho: Cucho Hernández, que atualmente defende o Columbus Crew. Assim, a diretoria alvinegra prepara uma proposta oficial pelo centroavante colombiano, de acordo com o “Canal do TF”.

Cucho é um dos principais alvos para reforçar o elenco nesta temporada, uma vez que agrada ao scout Alvinegro. Com isso, um alto investimento pode ser feito para contar com o jogador.

Aliás, o clube norte-americano já fez uma pedida inicial. Apesar de altos valores, o Botafogo segue com o interesse de contar com Cucho e vai negociar a contratação nos próximos dias.

Vale ressaltar que o Glorioso está passando por uma reformulação geral no elenco e alguns nomes já deixaram o clube, como o caso também do técnico Artur Jorge. Por outro lado, a diretoria busca nomes para substituir o treinador e também novos jogadores para vestir a camisa do Botafogo.

Com a janela de transferências abertas, o Alvinegro deve ‘perder’ mais alguns atletas, como o caso, Júnior Santos, John e Igor Jesus, que receberam sondagens e até propostas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.