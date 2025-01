CBF faz outra mudança no regulamento da Copa do Brasil

A CBF optou por fazer algumas mudanças no regulamento da Copa do Brasil para 2025. Além de decisão por pênaltis em caso de empate na primeira fase, a entidade também agora permite que os clubes poderão inscrever jogadores que já atuaram por outras equipes no torneio.

No entanto, a CBF definiu algumas restrições. A primeira é que a liberação só poderá ser a jogadores que atuaram por clubes nas duas primeiras fases da competição. Ou seja, se um atleta ficou no banco de reservas na terceira fase, ele segue livre para defender outro time no decorrer do torneio. A CBF fez questão de frisar que atuar se entende apenas o ato do jogador entrar em campo, seja desde o início ou ao longo da partida.

Além disso, a entidade determinou que o atleta só pode ser inscrito por, no máximo, dois times no torneio. O clube também só poderá inscrever, no máximo, três atletas que já tenham vestido a camisa de outro time na competição.

A Copa do Brasil, afinal, conta com 92 clubes, sendo 80 desde a primeira fase, e tem representantes das 27 federações do futebol brasileiro. Outras 12 equipes entrarão na terceira fase: Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que jogarão a Libertadores, Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice da Copa do Nordeste para o Fortaleza), Santos (campeão da Série B) e Cruzeiro (melhor colocado no Brasileirão).

Além da grande competitividade da Copa do Brasil, a premiação segue como principal ativo. Na última temporada, a CBF distribuiu mais de R$ 500 milhões em prêmios para os clubes participantes. A tendência é que, nesta temporada, esse valor sofra um acréscimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.