Rony, do Palmeiras, rejeita proposta do Fluminense

O atacante Rony recusou proposta do Fluminense, que negocia com o Palmeiras por sua contratação. O Tricolor esbarra por enquanto nos valores pedidos pelo jogador, que perdeu espaço no Verdão em 2024, mas segue com status de jogador importante no futebol brasileiro.

Segundo o jornalista André Hernan, em publicação desta terça-feira (7), o estafe do jogador de 29 anos não achou a oferta do Fluminense vantajosa financeiramente. O clube carioca até recebeu o aval por parte do Palmeiras, mas ainda não chegou a um acordo pela contratação.

Já segundo o “ge”, ainda existe a possibilidade de uma negociação para o futebol do exterior. Times da Arábia Saudita, Emirados Árabes, México e EUA sondam o camisa 10 do Palmeiras.

Rony vem treinando no time palmeirense enquanto aguarda para definir seu futuro. Multicampeão pelo clube, o jogador perdeu espaço na última temporada, virando reserva. Foram 63 partidas, mas apenas 27 como titular. Ao todo, anotou dez gols e deu seis assistências no ano que se encerrou.

Até o momento, o Fluminense já acertou seis contratações. O goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules, além dos atacantes Canobbio e Paulo Baya.

