Filha de ex-jogador da Seleção Brasileira sofre susto em elevador

Sophia, a filha caçula de Roberto Firmino, ex-atacante da Seleção Brasileira, sofreu um susto recentemente. Isso porque a criança de 1 ano e 9 meses prendeu o braço ao tentar entrar no elevador e sofreu apenas um arranhão no pulso. A esposa do jogador, Larissa, compartilhou em suas redes sociais o machucado.

Assim, a mãe de Sophia, orientou os pais para ficarem atentos ao momento em que forem entrar nos elevadores com crianças pelo risco. Além disso, agradeceu pela filha ter sofrido apenas ferimentos leves.

“Papais e mamães, cuidado com as mãos das crianças no elevador. Sophia hoje colocou a mão na porta do elevador enquanto ele abria, e com isso o braço dela entrou entre as portas. Foi um susto imenso porque no primeiro momento achamos que podia ter esmagado a mão dela”, relatou a esposa do ex-atacante da Seleção Brasileira.

“Graças a Deus foi só um susto. Arregaçamos a porta do elevador e conseguimos tirar. Mas fica o alerta. Metade do braço dela ficou dentro da porta. Foi desesperador!”, complementou a mãe.

Roberto Firmino e Larissa estão casados desde 2017 e já tiveram quatro filhos: Valentina, Bella, Liz e Sophia.

Ex-atacante da Seleção Brasileira se torna pastor

No início do segundo semestre do ano passado, o jogador anunciou sua nova vocação. O jogador do Al-Ahli comunicou que se tornou pastor em uma igreja evangélica de Maceió, sua cidade natal. A consagração também envolveu sua esposa, Larissa Pereira.

A consagração ocorreu durante o culto excepcional de aniversário da Manah Church, congregação que tem Firmino como um dos fundadores. A transição de Roberto Firmino tem inspirado muitos membros da comunidade cristã ao redor do mundo. A consciência e o gerenciamento das novas responsabilidades são vistos como testemunho genuíno de como a fé agiu em sua vida.

