Sporting vence Porto, com gol de Gyokeres, e vai à final da Taça da Liga

O Sporting tem Gyokeres. E é finalista da Taça da Liga de Portugal. Afinal, nesta terça-feira (7/1), venceu no Estádio Magalhães Lima, em Leiria, o clássico contra o Porto por 1 a 0. O gol (nenhuma surpresa!) foi do artilheiro do mundo em 2024, Gyökeres.O tento do sueco saiu segundo tempo de um jogo marcado pelo equilíbrio.

Com isso, os sportinguistas esperam a definição do outro finalista, Benfica ou o atual campeão Sporting de Braga, que se enfrentam nesta quarta-feira, também em Leiria, que será o palco da final no dia 11. Assim, os sportinguistas buscam o quinto título nesta que é a terceira competição em importância em Portugal.

Primeiro tempo em branco

O Porto apresentou bom volume de jogo no primeiro tempo, com um início de jogo intenso nos primeiros 25 minutos, quando foi superior e teve duas boas chances. Mas o Sporting dependia demais de lampejos de Edwards e Gyökeres. Aliás, foi exatamente essa dupla que ofereceu, na reta final, perigo ao gol portista. Na primeira oportunidade, Gyökeres pela esquerda fez bela jogada individual e a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Cláudio Ramos. Já no fim da etapa, Edwards chutou e Cláudio Ramos fez bela defesa.

Gyokeres marca e Sporitng é finalista

No segundo tempo, aos 10 minutos, o Sporting chegou ao gol. Edwards recebeu na entrada da área e, numa jogada confusa, conseguiu encontrar Gyokeres, que, bem posicionado, bateu de primeira para colocar o time da casa na frente do placar. Mais um jogo decidido pelo artilheiros que já tem quatro gol e dois jogos em 2025 e é pretendido por Manchester United e Bayern de Munique.

