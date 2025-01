Eficiente, Newcastle vence o Arsenal e abre vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle saiu na frente na Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (7), os Magpies venceram o Arsenal por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pela partida de ida da semifinal da competição. Isak e Gordon marcaram para os visitantes na primeira e segunda etapa, respectivamente. Os Gunners até criaram, mas com dificuldade para ultrapassar pelos alvinegros, que foram eficientes nos ataques e tiveram grande aplicação tática.

O Arsenal, aliás, não perdia há 13 partidas, desde o dia 6 de novembro, quando perdeu para a Internazionale. Do outro lado, o Newcastle engatou a sétima vitória seguida na temporada. Agora, os times voltam a se enfrentar pela competição somente no dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira, no St. James’ Park. Quem passar, enfrenta Liverpool ou Tottenham na grande decisão, que está marcada para acontecer no dia 16 de março, no Wembley.

Newcastle é eficiente

O Arsenal foi superior na maior parte do primeiro tempo, mas o Newcastle foi mais eficiente e abriu o placar. Nos minutos iniciais, as equipes fizeram um duelo equilibrado. Timber, aos 12, assustou em cabeçada. Em seguida, Gabriel Martinelli recebeu no campo de ataque, ganhou do Botman na corrida e chuta para o gol. A bola carimbou a trave de Dúbravka. Em seguida, após cruzamento rasteiro do lado esquerdo de ataque, Trossard tentou o chute dentro da área, mas a bola bateu na defesa. Na sobra, Odegaard chutou para fora.

A partir daí, os donos da casa começaram a pressionar ainda mais. Entrentanto, o Newcastle optou por segurar a bola, mas com pouco sucesso. A equipe do Nordeste da Inglaterra, então, conseguiu a aproveitar a melhor chance em bola parada. Dúbravka cobrou falta no campo de defesa direto para a área do Arsenal, Botman deu uma casquinha na bola, e Murphy um toquinho para Isak balançar as redes. No fim, o Arsenal quase empatou com Gabriel Magalhães, mas o goleiro Dúbravka fez grande defesa.

Arsenal vacila e se complica

Se o Arsenal imagiva uma reação, ficou pelo caminho logo aos cinco minutos. No primeiro ataque do Newcastle, Murphy cruzou rasteiro e encontrou Isak, que chutou para o gol, e Gordon apareceu na segunda trave para ampliar o placar logo no início da etapa final. Depois disso, os Gunners buscaram reter a posse de bola, além de Mikel Arteta promoveu mudanças. Gabriel Jesus e Jorginho foram acionados.

Assim, os donos da casa avançaram as linhas para tentar diminuir do prejuízo. Rice e Jorginho finalizaram, mas pararam na defesa dos The Magpies. Além disso, tiveram muitos cruzamentos na área, porém pouca organização para tentar diminuir a diferença. Os visitantes, depois do segundo gol, tentaram aproveitar os contra-ataques. Porém sem grande êxito. Do outro lado, o time de Eddie Howe teve grande aplicação tática, se defendeu como pôde e conquistou uma bela vantagem para a partida da volta. Uma vitória justa.

