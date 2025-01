São Carlos x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (8), Cruzeiro e São Carlos se enfrentam no Estádio Luís Augusto de Oliveira, às 17h (de Brasília), pela 3ª rodada da Copinha. Líder do Grupo 13, o Cabuloso precisa vencer ou empatar para garantir uma vaga na próxima fase e o primeiro lugar da tabela. Em caso de vitória do time da casa, o Águia da Central garante a classificação e, assim, a Raposa precisaria de uma derrota ou empate do Real Brasília em seu respectivo jogo. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Cazé TV, através do Youtube e também do Prime Video.

Como chega o São Carlos

Após vitória sobre o Imperatriz na primeira e o empate com o Real Brasília na segunda, o São Carlos soma os mesmo quatro pontos que o líder do Grupo 13, seu próximo adversário Cruzeiro. Porém, com um menor saldo de gols, ocupa a segunda colocação. Para garantir a classificação, precisa vencer o Cabuloso, mas em caso de derrota ou empate ainda pode avançar, dependendo do resultado do confronto entre Real Brasília e Imperatriz. Kauan Silva é o destaque do time no torneio, afinal, marcou em todas as partidas até aqui, totalizando três gols.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa chega com o mesmo retrospecto do adversário, após empate com o Real Brasília na primeira rodada e, posteriormente, vitória sobre o Imperatriz. Até o momento, o Cruzeiro tem se destacado na Copa São Paulo de Futebol Júnior com jogadores como Cauan Baptistella e Navarro, que vêm mostrando grande potencial. Embora ainda figuram como opções no banco de reservas, a boa fase de ambos, especialmente após os gols decisivos no jogo anterior, pode resultar em uma chance no time titular.

SÃO CARLOS X CRUZEIRO

3ª rodada da Copinha

Data-Hora: 08/01/2025 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Luís Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)

SÃO CARLOS: Giovani Paiva; Juda, Bacurau, Michel Chagas, Emídio; Chaves, Iago, Godinho; Kawan Claro, Paulo Henrique, Fabinho. Técnico: João Batista

CRUZEIRO: Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman e Jhosefer; Akiles, Rhuan Gabriel e Kaique Kenji; Gui Meira. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Jeferson Silvestrini

Assistentes: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Leonardo Tadeu Pedro

Analista de vídeo: José da Silva lemes

