Zumbi x Flamengo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Zumbi e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (8), em duelo pela segunda rodada da Copinha, maior competição de base do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). Os dois clubes conquistaram a vitória no primeiro jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fla lidera o grupo 23, seguido do Zumbi, pela vantagem garantida com o saldo de gols.

Onde assistir

O confronto entre Zumbi e Flamengo, pela segunda rodada da Copinha, terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Zumbi

O Zumbi, de Alagoas, venceu o Esporte Clube São Bernardo na primeira rodada, pelo placar de 2 a 0. O time de União dos Palmares busca a vitória para garantir a vaga no mata-mata. Aliás, a equipe comandada por Beto Silva busca igualar a campanha na Copinha que realizou na sua primeira participação. Em 2023, a equipe, afinal, caiu na segunda fase ao perder para o Sport, em jogo eliminatório.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo goleou o Cruzeiro-PB, por 5 a 0. A equipe carioca, que venceu a Copinha em quatro ocasiões, tem grande chance de avançar no mata-mata. O elenco rubro-negro, aliás, conta com a presença do atacante Ryan Roberto. Aos 16 anos, o jovem, aliás, entrou faltando 17 minutos para o fim e marcou o gol dele na primeira partida. Apesar de ser sub-17, gera expectativas para o futuro com uma multa de R$ 271 milhões.

Raphael Bahia, assim, deve trazer a mesma escalação da estreia diante do time paraibano. Sem desfalques imediatos, o treinador flamenguista, aliás, terá a oportunidade de colocar sua melhor formação e tentar garantir a liderança do grupo nesta rodada.

ZUMBI X FLAMENGO

2ª rodada da Copinha

Data-Hora: 8/1/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

Onde assistir: SporTV

ZUMBI: Marcos Vinícius; João Gabriel, Gabriel Costa, Layan e Carioca; Jean, Caio e Cauã; Igor, Ruan e Wemerson. Técnico: Beto Silva.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago Silva, Felipe Vieira e Zé Welinton; Lucas Vieira, Jean Carlos e Guilherme; Ogundana Shola, Lorran e Felipe Teresa. Técnico: Raphael Bahia

Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Assistentes: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Pablo Lemos Fillet

Analista de vídeo: Demetrius Pinto Candançan

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.