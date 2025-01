Caixinha espera chegada de Thaciano no Santos: ‘Vai nos ajudar’

Apresentado de forma oficial no Santos nesta terça-feira (07), o técnico Pedro Caixinha já falou sobre a chegada de reforços no Peixe. Um dos nomes que é aguardado na Vila Belmiro é do atacante Thaciano, do Bahia. O clube negocia com o jogador desde a semana passada e os valores giram em torno de R$ 32 milhões.

O novo comandante santista ressaltou a capacidade de Thaciano em atuar em posições diferentes. Além disso, Caixinha acredita que em uma equipe competitiva, quanto mais jogadores de qualidade fizerem parte, mais os atletas vão se dedicar para jogar.

“Thaciano pode jogar em diferentes posições. Ele jogavam em um 4-4-2 diamante, era segundo avançado, extremo, de fora para dentro e aparecendo na área. Pode jogar em espaço interior e exterior, 9 e falso 9. Vai nos ajudar com essa mentalidade, em diferentes posições. Queremos uma equipe competitiva, com dois jogadores por posição. E os que trabalharem mais vão jogar. Um empurra o outro para frente”, afirmou em sua coletiva de apresentação.

Até agora, o Santos apresentou apenas o treinador como reforço para 2025. Entretanto, o Peixe já possui acordo com o lateral-direito Léo Godoy, que vem do Athletico, e o atacante Tiquinho Soares, que chega do Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.