Memphis Depay, do Corinthians, engata affair com massoterapeuta

A morena misteriosa que foi flagrada ao lado de Memphis Depay, do Corinthians, durante a virada do ano em Trancoso, na Bahia, teve a identidade revelada. O novo affair do jogador seria a massoterapeuta Analice Matos. A informação é do ‘EXTRA’.

No Instagram, os dois já seguem um ao outro. Além disso, após a descoberta sobre sua ligação com o holandês, Analice teve as redes sociais invadidas por torcedores, que deixaram mensagens de apoio ao ‘novo casal’. A massoterapeuta, inclusive, curtiu os comentários.

“Cuida bem do nosso craque”, disse um usuário.

“O Leão marcou um golaço e nem se apresentou ainda”, brincou outro.

“Cuida bem do homem que ele precisa continuar voando esse ano”, destacou mais um.

Analice, que além de massoterapeuta é empresária e vende cursos e mentorias, é a primeira mulher com quem Memphis surge ‘publicamente’ desde sua vinda ao Brasil. O jogador do Corinthians chegou a iniciar um flerte com a ex-BBB Alane, com direito à troca de curtidas. Porém, a situação parece não ter evoluído.

Números de Memphis Depay no Corinthians e rápida idolatria

Em sua primeira temporada pelo Corinthians (incompleta, já que chegou em setembro), Memphis Depay disputou 14 jogos, com sete gols e quatro assistências.

Além do bom desempenho dentro de campo, o holandês conquistou a Fiel torcida pela sua humildade e rápida adaptação a cultura brasileira. Inclusive, o atacante esteve por mais de uma vez em comunidades de São Paulo.

