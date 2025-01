Agora aposentado, Rafael detona passagem de Bruno Lage no Botafogo

O agora ex-lateral-direito Rafael, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo em 2024, soltou o verbo e criticou abertamente o técnico Bruno Lage. Lage comandou o Glorioso na temporada de 2023, quando o time caiu da liderança para o quinto lugar no Campeonato Brasileiro daquela edição.

Aliás, Rafael participou da transformação do Botafogo, clube ao qual chegou em 2021 e permaneceu por quatro anos. Apesar de sofrer com diversas lesões, ele marcava presença nas arquibancadas e nas redes sociais, mesmo sem atuar em campo.

LEIA MAIS: Um ano sem Zagallo: futebol brasileiro deve parte de sua história ao velho Lobo

“Eu, sinceramente, acho o Lage um treinador muito ruim. Acho ele horroroso, não estou mentindo. Muito ruim mesmo. Não trabalhei diretamente com ele, mas o que vi nos treinos me fez acreditar nisso. Não tenho vergonha nenhuma de falar”, disparou Rafael.

Lage enfrentou uma passagem conturbada no Botafogo e pediu demissão após uma derrota no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. Na ocasião, ele deixou o atacante Tiquinho Soares, principal jogador do time na época, no banco de reservas. O treinador escalou Diego Costa como titular.

“Aquela época foi marcada por muitas trocas e pelo incômodo de muita gente. Acho que o divisor de águas foi a chegada do Diego Costa. Eu gosto dele, já jogamos juntos, mas ele veio com a aprovação clara do Lage, que não escalava Tiquinho junto com Diego Costa, mesmo o Tiquinho sendo nosso melhor jogador”, concluiu Rafael ao participar do programa Resenha com TF.

Carreira de Rafael

Todavia, Rafael começou sua carreira no Fluminense, ao lado do irmão Fábio, que também se aposentou. Rapidamente, ambos se transferiram para o Manchester United. Depois, Rafael passou por Lyon, Basaksehir (da Turquia) e chegou ao Botafogo em 2021.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.