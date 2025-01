Raphinha comenta situação do Barcelona e se mostra receoso: ‘Pensaria se seria melhor vir’

“Não posso dizer o contrário porque estaria mentindo e esse não sou eu, não gosto de mentir ou contar histórias. A verdade é que se eu estivesse em outro clube e visse a situação em que Pau e Dani estão, talvez pensasse duas vezes se era melhor estar aqui”, declarou ele, durante entrevista coletiva em Jeddah, na Arábia Saudita, onde o Barcelona enfrenta, nesta quarta-feira, o Athletic Bilbao, pelas semifinais da Supercopa da Espanha.

Raphinha não vê surpresa em punição temerária

Para o brasileiro, um dos destaques do time na temporada, a punição temerária ao Barça não causa surpresa. Afinal, quando foi contratado em 2022, o clube precisou recorrer a venda de ativos, incluindo receitas futuras em direitos de transmissão, para poder registrá-lo.

“Quando cheguei aqui, antes de assinar, eu sabia da situação do clube. Eu sabia que havia uma chance percentual de poder jogar com esta camisa, então esperei até o último momento e não me arrependo de nada.”