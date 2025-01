Guerrero, ex-Corinthians, Flamengo e Inter, anuncia aposentadoria da seleção do Peru

O atacante Paolo Guerrero, que marcou história no futebol brasileiro ao defender grandes clubes, como Corinthians, Flamengo e Internacional, anunciou nesta terça-feira (7) sua aposentadoria da seleção peruana. O jogador de 41 anos, aliás, é o maior artilheiro do Peru em todos os tempos.

Guerrero declarou que a última partida que disputou pela seleção de seu país ocorreu diante da Argentina, em 19 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente no Allianza Lima, da capital peruana, ele afirmou, ainda, que é preciso um trabalho de renovação com atletas mais jovens.

“É certo que fiz minha última partida (pela seleção do Peru) na Argentina. Estou bem no Allianza e me preparando para fazer um bom torneio. A seleção necessita de gente nova, caras novas, jovens. As pessoas pedem novos jogadores. Por isso, vamos dar uma oportunidade aos jovens”, declarou ele, em entrevista ao portal peruano ‘América TV’.

Desse modo, se encerra um ciclo que iniciou em 2004, ano que marcou sua primeira convocação. São 125 jogos e 40 gols anotados, alguns deles responsáveis por conduzir o país de volta a um Mundial depois de 36 anos. Isso ocorreu na Copa de 2018, na Rússia. Na ocasião, os peruanos se despediram ainda na fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.