Copa do Nordeste 2025: confira os jogos desta quarta-feira (8)

A 2ª fase da Pré-Copa do Nordeste acontece nesta quarta-feira (8), com dois jogos às 16h (de Brasília) e outros dois às 20h. Portanto, diputando as últimas quatro vagas fase de grupos da competição, estão: CSA, Juazeirense, Treze, ASA, Botafogo-PB, Maracanã, Ferroviário e Moto Club.

Assim, para a respectiva etapa do torneio, 12 times já estão com presença confirmada. São eles: Altos, América-RN, Ceará, Confiança, CRB, Sousa, Sport, Vitória, Sampaio Corrêa, Bahia, Fortaleza e Náutico que, afinal, garantiram a vaga de forma direta.

Por fim, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2025 já tem data definida. A CBF anunciou que a cerimônia ocorrerá no dia 14 de janeiro (próxima terça-feira), às 19h (horário de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.

Confira os jogos da 2ª fase da Pré-Copa do Nordeste

CSA x Maracanã – 8 de janeiro, às 16h, no Estádio Rei Pelé

Ferroviário x Treze – 8 de janeiro, às 16h, no Estádio Presidente Vargas

Botafogo-PB x Moto Club – 8 de janeiro, às 20h, no Estádio Almeidão

Juazeirense x ASA – 8 de janeiro, às 20h, no Estádio Adauto Moraes

Onde assistir

As partidas da 2ª fase do torneio serão transmitidas ao vivo pela TV aberta, por meio das afiliadas do SBT, para o público da região Nordeste, no horário das 20h (de Brasília). Essas partidas não serão exibidas na TV fechada, já que a ESPN começará a cobrir a competição somente a partir da fase de grupos.

Datas da Copa do Nordeste 2025

– 2ª fase: 8 de janeiro

– Fase de grupos: 22 de janeiro a 26 de março

– Quartas de final: 4 de junho

– Semifinal: 8 de junho

– Final: 3 e 7 de setembro

