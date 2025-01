Com reapresentação do elenco principal, Fluminense define programação

O elenco principal do Fluminense irá se reapresentar nesta quarta-feira (8) no CT Carlos Castilho. Assim, o fato acontece exatamente após o grupo cumprir os 30 dias de férias previstos em lei. O clube, então, irá separar os treinamentos em dois turnos e definiu a programação para o início da disputa do Campeonato Carioca.

Na reapresentação do segundo grupo de atletas, que acontece às 14h30 (de Brasília), o Tricolor contará com seus principais atletas e espera por alguns reforços. Dentre eles, o volante Hércules e o lateral-esquerdo Renê (que ainda não foi anunciado).

Entre quinta-feira e sábado, os grupos 1 (formado majoritariamente por Moleques de Xerém) e 2 treinarão juntos, de manhã, no CT Carlos Castilho. O elenco principal, portanto, fará a preparação em dois períodos neste início de pré-temporada, pela manhã e também na parte da tarde.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca diante do Sampaio Corrêa no domingo (12), às 19h (de Brasília), em Moça Bonita. Neste caso, é o primeiro grupo que irá a campo. Segundo a programação, o elenco principal treinará às 9h30 (de Brasília) no CT Carlos Castilho.

Por fim, como o Maracanã está fechado, o time irá atuar no estádio do Bangu neste início. Além da estreia, também vai mandar o duelo contra o Maricá, no dia 18, em Moça Bonita.

Confira a programação da semana no Fluminense

06/01 – Segunda-feira

– 09h30 – Treino – CTCC

– Integral

07/01 – Terça-feira

– 09h30 – Treino – CTCC

– Integral

08/01 – Quarta-feira

– 09h30 – Treino – CTCC (Grupo 1)

– 14h30 – Apresentação (Grupo 2)

09/01 – Quinta-feira

– 09h30 – Treino – CTCC (Grupos 1 e 2)

– 16h00 – Treino – CTCC (Grupo 2)

10/01 – Sexta-feira

– 09h30 – Treino – CTCC (Grupos 1 e 2)

– 16h00 – Treino – CTCC (Grupo 2)

11/01 – Sábado

– 09h30 – Treino – CTCC (Grupos 1 e 2)

– 16h00 – Treino – CTCC (Grupo 2)

12/01 – Domingo

– 09h30 – Treino – CTCC (Grupo 2)

– 19h00 – Campeonato Carioca

– Fluminense x Sampaio Corrêa

– Moça Bonita

