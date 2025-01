Entenda o motivo do Corinthians ainda não contratar em 2025

Protagonista na janela de transferência do ano passado, quando contratou 20 jogadores, o Corinthians começou 2025 de forma tímida. Afinal, o clube não anunciou nenhum reforço para a próxima temporada e viu alguns atletas deixarem o elenco. Contudo, não significa que o objetivo da diretoria não vem sendo cumprido.

O entendimento no Timão é que o grande objetivo era manter os principais jogadores do elenco que terminou o Brasileirão com nove vitórias seguidas. Os atletas que deixaram o plantel até aqui foram aqueles que estavam encerrando o contrato e já sabiam que não iam renovar, além dos que não estavam nos planos de Ramón Díaz. O único ”fora da curva” foi Fagner, que acabou sendo emprestado ao Cruzeiro.

Entretanto, isso não significa que o Corinthians não está de olho no mercado. Renan Bloise e Thiago Santos, encarregados por buscar potenciais reforços para o Corinthians, mapeiam oportunidades e estão em contato frequente com o diretor executivo Fabinho Soldado. Eles buscam jogadores de baixo custo e que se enquadrem no estilo de jogo atual do Alvinegro.

O foco no Corinthians deve ser mesmo a janela do meio do ano. O Timão acredita que este período pode apresentar mais oportunidades, com atletas que estão fora do Brasil ficando livres no mercado. Além disso, a diretoria acredita que perderá atletas no segundo semestre. Bidon e Yuri Alberto convivem com sondagens de clubes europeus e o Alvinegro deve precisar ir atrás de reposições.

Além disso, há necessidade do Timão lucrar com transferências. No orçamento para 2025 o clube previu arrecadar R$ 181 milhões com negociações de jogadores.

Quais as necessidades do Corinthians

Apesar de não abrir os cofres por novos reforços neste momento, o Corinthians vasculha o mercado atrás de peças necessárias para compor o elenco. Na visão da comissão técnica, o plantel precisa de um zagueiro canhoto ou um atacante de lado de campo, por exemplo. Contudo, este atleta só chegará através de uma oportunidade na janela.

