São Paulo embarca para os Estados Unidos para realizar pré-temporada

Após um mês de férias, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (8/1) para o início da temporada de 2025. Os jogadores se juntaram no CT da Barra Funda e, após um período reunidos, já embarcaram de ônibus para Campinas, onde vão pegar um avião para os Estados Unidos. Sob o olhar do Tio Sam, a delegação fará sua pré-temporada.

Na manhã desta quarta, o São Paulo divulgou imagens dos atletas na saída do CT rumo ao aeroporto de Viracopos. Aliás, vale destacar que a equipe já estava usando uma nova roupa de viagens. Com uma delegação de quase 80 pessoas, considerando 40 apenas de funcionários, o Tricolor seguirá para a Flórida em voo que decola às 13h15. A chegada está prevista para 22h15.

Já em respeito ao elenco, o técnico Luis Zubeldía decidiu trabalhar com 34 jogadores, sendo 30 atletas de linha e quatro goleiros. Contudo, a lista com o nome de todos os jogadores que vão viajar para os Estados Unidos não foi divulgada. Apenas se sabe que o elenco só ficará completo nos Estados Unidos.

Isso porque alguns atletas, como Jandrei, Alisson e Ferreira já estão em Orlando, de férias e vão encontrar o restante da delegação já nos Estados Unidos. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que ainda passará por exames e assinará contrato, não está confirmado na viagem. A tendência é que ele chegue alguns dias depois, mas que participe da pré-temporada.

Os compromissos do São Paulo nos EUA

Nos Estados Unidos, o São Paulo vai realizar abertos, coletivas de imprensa e dois jogos contra equipes brasileiras: Cruzeiro, no dia 15, em Orlando, e Flamengo, no dia 19, em Fort Lauderdale.

