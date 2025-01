Ferroviária x Santos, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 3ª rodada da Copinha, o Santos enfrenta a Ferroviária nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, pelo Grupo 7. Já classificado para a próxima fase e no topo da tabela, o Peixe quer garantir a primeira colocação do grupo. Por outro lado, na segunda colocação, a Ferroviária também está em uma situação confortável para avançar. Assim, as equipes brigam pelo primeiro lugar na tabela. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, no youtube.

Como chega a Ferroviária

Na segunda colocação da tabela, a Ferroviária entra em campo com a classificação encaminhada, afinal, só pode ser alcançada pelo Tirol/CEFAT, porém os cearenses teriam que tirar nove gols de diferença no saldo. Ou seja, uma situação possível, mas difícil. A Locomotiva goleou o Jaciobá por 8 a 0 na primeira rodada e empatou com o Tirol/CEFAT na última em 0 a 0. Em caso de vitória sobre o Peixe, a equipe avança com o primeiro lugar do Grupo 7.

Como chega o Santos

100% na competição, o Peixe garantiu a vaga na última partida, quando goleou o Jaciobá por 7 a 1, com três gols de Kauan Pereira. Então, quer garantir o primeiro lugar no Grupo 7. Entre os jogos, o técnico Leandro Zago modificou oito nomes na escalação, para promover o descanso dos atletas durante o período curto de uma partida para outra na competição. Para o duelo, mesmo que haja algumas modificações, a base deve ser a mesma do último confronto.

FERROVIÁRIA X SANTOS

3ª rodada da Copinha – Grupo 7

Data-Hora: 09/01/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, Araçatuba (SP)

Onde assistir: CazéTV, no youtube.

FERROVIÁRIA: Igor; Nicolas, João Victor, Gadu e Felipe; Meireles, Schiling, Diego e Dias; Pedrinho, Pedro Estevam. Técnico: Jean Carlo

SANTOS: João Fernandes; Lenin, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar; Perlaza, Matheus Xavier e Enzo Monteiro. Técnico: Leandro Zago

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Felipe Camargo Moraes

Analista de vídeo: Sérgio Ricardo de Oliveira

