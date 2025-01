Veja as melhores pechinchas no mercado de transferências brasileiro

O mercado de transferências está a todo vapor. Assim, um levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu quais são as melhores opções de reforços para cada posição em atividade no futebol brasileiro, para quem não quer ou não pode gastar muito com contratações. Algumas pechinchas já saíram do estoque, como João Lucas, lateral que se transferiu para o Grêmio, e Luiz Fernando, atacante que foi para o Athletico-PR. Outras estão dando sopa por aí. Confira, a partir de agora, as 11 melhores pechinchas do mercado de jogadores brasileiro.

Metodologia

Para chegar ao resultado que será apresentado em seguida, o Bolavip Brasil levou, então, em consideração cinco aspectos dos jogadores: performance na temporada passada, número de jogos disputados em 2024, valor de mercado, salário estimado e idade.

Primeiramente, a publicação selecionou os 100 jogadores que tiveram as melhores notas médias ao longo do Campeonato Brasileiro de 2024, de acordo com o site Sofascore, de um total de 703 que atuaram na competição. Em seguida, analisou o número de jogos realizados na temporada (quanto maior o número, sinal de que foi titular, de que recebeu poucos cartões e de que se lesionou pouco).

O valor de mercado, de acordo com o site Transfermarkt, também interfere (quanto maior o valor, sinal de que a transferência será mais cara, em termos de aquisição de direitos econômicos e multa rescisória). E o salário estimado conforme o site Capology tem, aliás, seu peso (quanto mais barato o jogador em termos salariais, mais fácil fazer uma oferta com potencial de ser aceita).

Finalmente, jogadores com 33 anos ou mais, por oferecerem um risco maior de terem declínio físico e técnico a curto prazo, foram descartados.

Veja, enfim, as melhores pechinchas do mercado de transferências brasileiro:

Goleiro – Gustavo (Criciúma)

Aos 31 anos, figurou entre os 100 melhores jogadores do Brasileirão passado (nota média de 7,02), apesar do rebaixamento do Criciúma. Jogou 55 partidas na temporada e está saindo muito em conta: seu valor de mercado é de apenas 450 mil euros e seu salário é considerado abaixo da média da Série A. Já manifestou o desejo de deixar o Criciúma.

Outras opções: Vasconcelos (Juventude), Ronaldo (Atlético-GO) e Cleiton (Bragantino)

Lateral-direito – João Lucas (reforço do Grêmio)

O jogador, então do Santos, foi emprestado ao Juventude em 2024 e teve boa participação (com nota média de 7,04) na campanha do time gaúcho, que permaneceu na Série A. Afinal, aos 26 anos, disputou 49 partidas na temporada. Com valor de mercado relativamente baixo (2 milhões de euros) e salários acessíveis, virou alvo do Grêmio, que o contratou para 2025.

Outras opções: Bidu (Corinthians), Gilberto (Bahia)

Zagueiro – Kuscevic (Coritiba)

O chileno de 28 anos teve boa temporada com a camisa do Fortaleza, tendo sido, portanto, um dos zagueiros mais bem avaliados pelo Sofascore (nota média de 7,11). Com valor de mercado baixo – 1,2 milhão de euros – e salários abaixo da média, tornou-se objeto de desejo do clube cearense, que tenta contratá-lo em definitivo do Coritiba. E também do Grêmio.

Zagueiro – Marllon (reforço do Ceará)

Outra boa oportunidade no mercado era o zagueiro Marllon. Aos 32 anos, caiu com o Cuiabá, mas terminou o Brasileiro entre os 100 jogadores mais bem avaliados (nota média de 7,01). Jogou 55 jogos em 2024 e tem valor de mercado muito baixo – 450 mil euros. Com salário modesto para os padrões da Série A, se transferiu para o Ceará, que voltou à elite.

Outras opções: Tinga (Fortaleza), Fuchs (Atlético-MG), Ely (Grêmio)

Lateral-esquerdo – Esteves (Vitória)

Aos 24 anos, é uma oportunidade de ouro para quem estiver atrás de jogador para sua posição. Foi bem avaliado pelo Sofascore (nota média de 7,02), jogou 51 partidas e ainda tem valor de mercado baixo, cerca de 1,8 milhão de euros. Com salários baixos, tem despertado o interesse de outros clubes e o Vitória se esforça para ampliar seu contrato.

Outras opções: Esquivel (Athletico), Cuiabano (Botafogo)

Volante – Jadson (Juventude)

O jogador é um velho conhecido das torcidas pelo Brasil, com passagens por Botafogo, Athletico, Cruzeiro, Fluminense e Bahia. Aos 31 anos, foi um dos melhores volantes do Brasileirão de acordo com o Sofascore (nota média de 7,12). Jogou 56 jogos e seu valor de mercado é baixo – apenas 1 milhão de euros. Com salário baixo, é alvo do Vitória.

Outras opções: Erick (Athletico)

Meia – Alisson (São Paulo)

Outro que é pechincha, afinal, seu valor de mercado é acessível – 2 milhões de euros -, assim como o salário, considerando o currículo com passagens por Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Aos 31 anos, teve nota média de 7,11 no Brasileirão e disputou 41 partidas, mesmo sofrendo lesão. Se o São Paulo quiser fazer dinheiro com o jogador, a hora é agora.

Outras opções: Lincoln (Bragantino)

Meia – Matheuzinho (Vitória)

O jogador de 27 anos teve nota média de 7,18 no Brasileirão, com 53 partidas disputadas pelo Vitória em 2024. Seus salários são acessíveis a clubes com poder de compra mais forte e seu valor de mercado já é um pouco maior – 3 milhões de euros. Tanto é uma pechincha que clubes como Flamengo e São Paulo já foram vinculados a ele.

Outras opções: Evangelista (Bragantino)

Atacante – Nikão (Sem clube)

Aos 32 anos, teve uma nota média de 7,36 no Brasileirão jogando pelo Athletico, a oitava maior geral. Não atuou em tantas partidas, 35 ao longo de 2024. Tem valor de mercado bem baixo – apenas 800 mil euros. E os salários também não são um problema para clubes com maior poder de investimento. Para completar, está completamente livre no mercado.

Outras opções: Cuello (Athletico)

Atacante – Luiz Fernando (reforço do Athletico)

O atacante conseguiu se destacar mesmo com o rebaixamento do Atlético-GO. Teve nota média de 7,02 no Campeonato Brasileiro e jogou 53 partidas em 2024. Aos 28 anos, ainda tem lenha para queimar e seu valor de mercado é de 1,8 milhão de euros. Seus salários também são acessíveis. Tanto que o Athletico correu e garantiu sua contratação.

Outras opções: Juba (Bahia)

Atacante – Julimar (Athletico)

Aos 23 anos, o centroavante conseguiu boas avaliações no Campeonato Brasileiro (nota média de 7,02), apesar do rebaixamento com o Athletico. Jogou 55 partidas em 2024 e, apesar da posição e da pouca idade, tem valor de mercado baixo – 1,5 milhão de euros. Os salários também são baixos. Está lesionado e tem contrato apenas até dezembro.

Outras opções: Sasha (Bragantino), Alerrandro (Vitória)

