No Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pede a contratação de Casemiro

Nesta terça-feira (8), o jornal espanhol ‘Marca’ divulgou uma informação importante sobre o mercado de transferências envolvendo Casemiro e Cristiano Ronaldo.

De acordo com o veículo europeu, Cristiano pediu para a diretoria do Al-Nassr fazer uma investida pela contratação do volante brasileiro, atualmente, no Manchester United. Nome esse com o qua nutre grande amizade e também ótimas lembranças de quando ambos defendiam o Real Madrid. Além do histórico incrível de 120 jogos com 89 vitórias, 16 empates e somente 15 derrotas, eles empilharam taças pela representação de Madri como, por exemplo, quatro edições de Liga dos Campeões da Europa.

O resultado dessa investida, aliás, teria poder maior do que somente reforçar as fileiras do clube saudita. Isso porque CR7 entende que existe a necessidade de melhorar o plantel para que ele aceite continuar defendendo o Al-Nassr na próxima temporada. Atualmente, o acordo entre as partes tem duração somente até o próximo mês de junho.

Em razão desse cenário, Cristiano já teria manifestado para a alta cúpula dos árabes que uma das condições para que ele siga atuando é de ter um elenco mais forte.

Desde que chegou ao país do Oriente Médio, em 2022, Cristiano Ronaldo segue em ato nível no aspecto individual (80 gols em 89 partidas). Contudo, no coletivo, segue à sombra do domínio exercido pelo maior rival, o Al Hilal. Não por acaso, ele obteve apenas um troféu nesse período, a Taça da União das Associações do Futebol Árabe.

