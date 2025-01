Campeão brasileiro em 1970, Samarone visita Museu do Fluminense: ‘Radiante e emocionado’

Campeão brasileiro de 1970, o ex-jogador Samarone conheceu as instalações do Centro de Treinamento Carlos Castilho nesta terça-feira (7). Além disso, o ídolo tricolor foi à sede de Laranjeiras, onde visitou o Museu Fluminense FC e recordou seus tempos como atleta.

Coube ao diretor de futebol Paulo Angioni recepcionar o ex-jogador. O “Diabo Loiro”, como era conhecido, conheceu as instalações utilizadas pela equipe profissional, foi presenteado com camisas do Fluminense com seu nome e teve acesso à sua ficha contratual

“É uma felicidade estar no clube e ser tão bem recebido. Conhecer a estrutura do centro de treinamento é até assustador. O local é encantador, inovador e de uma tecnologia de última ponta. Nós não tínhamos nem 5% disso na época. Passa um filme na cabeça. Vi meu contrato, anotações e até informações de ‘bicho’”, disse ao site oficial do clube carioca.

“Os jogadores têm uma infraestrutura de treinamento fabulosa para se apresentarem com a melhor condição física e técnica. É o que estamos vendo hoje com as grandes apresentações da equipe do Fluminense”, acrescentou.

História marcante pelo Tricolor

No espaço dedicado ao passado tricolor, Samarone reencontrou troféus de suas conquistas. Em seguida, viu homenagens a alguns de seus treinadores e companheiros, além de se emocionar com o quadro dedicado ao seu legado com as três cores.

“O dia foi muito emocionante. É impressionante ser um ídolo do clube, porque a torcida do Fluminense reconhece, abraça e acolhe. Me deixa muito emocionado o carinho que recebo. Eu acredito que isso vai perdurar para sempre, porque o clube registra toda nossa trajetória através dos livros, do Museu. Eu agradeço por poder sentir tudo isso e por ficar tão radiante e emocionado como estou agora”, relembrou.

“Chegar ao Fluminense foi a realização de um grande sonho de menino. Ganhamos a Taça Guanabara de 1966 de forma invicta, conquistamos o Campeonato Carioca de 1969 naquela final inesquecível contra o Flamengo, com o Maracanã lotado. Depois veio 1970, que é a glória. Foi uma felicidade muito grande a conquista do campeonato nacional de 1970, o primeiro do Fluminense. Sou muito feliz com todos os momentos que passei aqui de 1965 a 1971”, destacou o ex-jogador.

Por fim, Samarone disputou 210 jogos pelo Fluminense e marcou 47 gols entre 1965 e 1971. Assim, nos seis anos pelo Tricolor, o Diabo Loiro, que atuava como meio-campista, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1970, os Cariocas de 1969 e 1971, e as Taças Guanabaras de 1966 e 1969.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.