Richarlison, do Tottenham, treina e busca voltar aos gramados contra o Arsenal

Após permanecer no Tottenham mesmo diante do interesse de clubes brasileiros, Richarlison trabalha para voltar aos gramados em breve. Afinal, o atacante está na reta final de recuperação da lesão muscular na coxa direita sofrida no início de novembro

Em entrevista, o técnico Ange Postecoglou disse que a próxima semana será determinante para um possível retorno do brasileiro. Algo que pode acontecer no clássico contra o Arsenal, dia 15, pela Premier League. “Ele está treinando, e o planejamento com ele, depois do que aconteceu este ano, é que ele tenha duas semanas sólidas de treinamento. A próxima será a segunda e se ele passar por ela, estará bem”, afirmou o treinador australiano. Ao longo da temporada, Richarlison sofreu duas lesões. Antes do problema muscular na coxa direita, o jogador passou dois meses fora do time devido a uma lesão na panturrilha. Por este motivo, só disputou sete jogos pelo clube na temporada, somando apenas 172 minutos em campo, e um gol marcado. O Tottenham volta a campo nesta quarta-feira contra o Liverpool, às 17h, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, o time de Londres ocupa apenas a 12ª colocação da Premier League, com 24 pontos, quase metade dos 46 dos Reds.

