Rony segue negociando com o Fluminense

O Fluminense segue buscando a contratação do atacante Rony, do Palmeiras. Após recusa na primeira proposta salarial ao camisa 10 do Verdão, o Tricolor segue buscando acordo para ter o atleta em 2025. O clube paulista já concedeu o aval para a negociação com o estafe do jogador.

Ele, aliás, se apresentou e treina com o restante do elenco do Palmeiras nesta pré-temporada. O clube, porém, segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (8) entende que é o momento ideal para negociá-lo.

No entanto, o Fluminense pode ter a concorrência de times estrangeiros. Afinal, o Tricolor não é o único interessado em Rony. Dentre os times brasileiros, porém, a equipe carioca é quem assume a dianteira na busca. Até o momento, o Flu já anunciou cinco reforços.

São eles: o goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Liverpool; o zagueiro Juan Freytes, ex-Alianza Lima (PER); o volante Hércules, ex-Fortaleza; e os atacantes Paulo Baya, ex-Goiás, e Joaquín Lavega, ex-River Plate (URU). Além deles, há negociação avançada pelo atacante Canobbio, do Athletico.

