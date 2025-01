Andressa Urach revela detalhes sobre relação íntima com Neymar

O atacante Neymar, do Al-Hilal, teve o seu nome envolvido em declarações dadas por Andressa Urach, criadora de conteúdo adulto. Em declaração ao podcast ‘Moskitalks’, a influenciadora revelou que já ficou com o jogador, atualmente com Bruna Biancardi, e deu detalhes quentes sobre como foi a relação entre eles.

De acordo com Urach, Neymar recebeu uma ‘caridade’ dela, já que inicialmente a criadora de conteúdo adulto não teve interesse em ficar com o camisa 10,

“Eu já fiquei com ele (Neymar) também, eu já fiquei com todos os amigos dele. (…) Não queria dar essa moral pra ele, ele se achava muito, sabe? Mas teve um dia que eu falei: ‘Ai, vou fazer essa caridade,’” brincou a influenciadora, que também falou sobre o ‘desempenho’ de Neymar:

“Ele foi muito rápido, foi bom, não foi ruim não, sabe?”

Na sequência, porém, Andressa Urach, que também já teve o nome ligado ao astro Cristiano Ronaldo, revelou um ‘vacilo’ do jogador em relação ao momento íntimo.

“Ele só não conseguiu terminar o segundo tempo”, comentou, aos risos, a influenciadora.

Confira o depoimento de Andressa Urach sobre Neymar:

Uma publicação compartilhada por Tretanimento (@tretanimento)

