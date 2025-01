Atacante cobra cerca de R$ 2 milhões do Inter por atraso ao quitar rescisão

O atacante Mikael entrou com uma ação na Justiça para cobrar o Inter pelo atraso no pagamento do acordo de rescisão contratual. O jogador solicita o pagamento de R$ 2,3 milhões referente ao restante do valor da quebra de contrato.

O Colorado e o centroavante concordaram pelo pagamento da quantia em 15 parcelas de R$ 47.475,92. Contudo, o jogador indica que houve o pagamento de cinco delas. Antes da rescisão, o contrato era válido até o fim de junho do ano passado.

Mikael defendeu o Inter em 2022, mas não conseguiu convencer o treinador da época, Mano Menezes. Prova disso é que a sua passagem pela equipe gaúcha se resumiu em dez minutos, na partida que marcou a eliminação para o Melgar na Copa Sul-Americana. As partes decidiram por quebrar o contrato no início de 2023.

Inter sofre com cobranças de clubes na Justiça

Tal cenário é recorrente no clube gaúcho nos últimos meses. Prova disso é que Flamengo e Cruzeiro acionaram a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar os pagamentos do meio-campista Thiago Maia e o atacante Wesley, respectivamente.

O clube mineiro frisa que há uma dívida do Inter por Wesley, que gira em torno de R$ 7 milhões e mais um débito por Mauricio. O Colorado reconhece o atraso de pagamento, mas que a quantia é de R$ 2,8 milhões. Já com relação à venda de Thiago Maia, o Rubro-Negro fechou um acordo por negociá-lo por 4 milhões de euros (pouco mais de R$ 21 milhões na cotação atual) em dez parcelas. O pagamento da primeira deveria ocorrer em agosto do ano passado, porém os gaúchos não respeitaram o trato.

