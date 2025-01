Super Mundial? José Boto aponta prioridade do Flamengo em 2025

Sem abrir muito espaço sobre contratações em sua coletiva, nesta quarta-feira, o diretor José Boto destacou a prioridade do Flamengo para a temporada 2025. O dirigente foi perguntado sobre o Super Mundial, mas pontuou que o foco do clube tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Fla, aliás, tem seis competições para disputar na temporada.

“Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a nãos ser que seja uma loucura, daquelas que não pode dizer que não. É agregar alguns jogadores para que o elenco seja mais forte. Depois, nós não podemos entrar numa temporada pensar que o ponto alto vai ser o Mundial. O foco principal tem que ser a Série A. Mas o foco imediato é a Supercopa no dia 2 de fevereiro. Depois, o Mundial vai chegar ao seu tempo. Não vamos para passear, vamos para competir e fazer o melhor possível”, destacou.

A última vez que o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro foi em 2020, na época da pandemia. De lá para cá, o Rubro-Negro pouco ficou na liderança e, assim, sequer brigou até as últimas rodadas pelo título do torneio.

José Boto também fez questão de elogiar o técnico Filipe Luís. O diretor, aliás, disse que pretende acabar com hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil.

“Contato desde o dia 18 é diário. Agora com ele aqui é mais fácil, cara a cara é sempre melhor. Tudo que disse no primeiro dia eu mantenho. Alguém em que eu vejo futuro maravilhoso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso vai acontecer através do Filipe. Com todo respeito aos treinadores portugueses, alguns são até meus amigos, mas eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe”, disse o dirigente em coletiva.

Outros trechos da coletiva de José Boto:

Mudanças departamento médico: “Existe um diretor médico de todo o Flamengo (José Luiz Runco) que não depende do futebol e decidiu fazer essas mudanças. Explicou-me algumas porque eram necessárias, e agora vamos ver como as coisas funcionam em termos de futebol. O departamento médico das outras modalidades não é da minha responsabilidade”.

Resultados rápidos: “É verdade que é sempre mais fácil trabalhar ganhando. Posso dizer que estamos fazendo tudo e trabalhando de forma árdua, tenho saído 20h, 21h do CT para tentar que os jogadores cheguem e tenham todas as condições para entregar rapidamente os resultados. Não pode ser de outra maneira. Estou ciente que é um processo que tem que ser feito ao mesmo tempo que entregamos resultado”.

Alfredo Almeida: “Quem reporta direto ao presidente sou eu. Acho que posso dizer isso, se calhar é a primeira vez que um presidente não vai estar na chegada dos jogadores. Eu reporto a ele, os outros reportam a mim. Não levem como arrogância, é a forma como se deve trabalhar. Ele (Alfredo Almeida) é uma pessoa com experiência muito grande principalmente em metodologia de treino, vai ser um apoio muito grande para a base também. E tal como o nome diz é meu assistente”, disse o diretor”.

Psicólogo: “Tudo que possa agregar é importante. Tenho sempre um ditado que essas coisas todas de psicologia, fisiologia são importantes, mas são as batatas fritas. O importante é o bife, que é a comissão e o elenco. São coisas que vêm para agregar quando a comissão precisa. Não façam disso o prato principal. São coisas que existem para agregar e ajudar para que o bife saia melhor”

Planejamento: “Vamos evitar e lutar para ter menos viagens possíveis. É quase impossível em um calendário como esse, mas o que puder vamos evitar. As pessoas responsáveis estão tratando. Eles sabem quais são as nossas diretrizes e vão tratar isso”

