Wanda Nara cita ameaças de Icardi sobre conteúdos íntimos do casal

O processo de separação envolvendo Wanda Nara e Icardi ganhou um novo capítulo. Após polêmicas sobre a divisão de bens – cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 382 milhões) – virem à tona, a apresentadora e modelo revelou que o atacante tem em mãos vídeos íntimos dos dois e que usa o material para chantageá-la.

De acordo com Wanda, Icardi está a extorquindo através de gravações de conteúdo amador produzido por eles ao longo das idas e vindas do agora ex-casal durante 12 anos.

“Tenho todas as mensagens e entreguei tudo para a Justiça quando me separei dele. Ele jura que vai fazer minha vida ficar impossível. Prometeu me destruir e pagar o que tiver de pagar para arruinar minha vida”, declarou a apresentadora em entrevista ao programa ‘LAM’, da rede argentina ‘América TV’.

Wanda explicou que a casa onde moravam continha mais de 60 câmeras internas, das quais boa parte estavam focadas na cama do quarto deles. Com isso, Icardi, atualmente no Galatasaray, ficou com acesso ao material após a separação.

Além dos depoimentos da empresária, o programa de TV também exibiu supostas mensagens que o atacante teria enviado para ela no Instagram recentemente. Nos textos, Icardi revela que está com saudades das relações sexuais com Wanda e que não estaria conseguindo transar com outras mulheres.

Recentes polêmicas entre Wanda e Icardi

Nos últimos meses, Wanda e Icardi conviveram com notícias conturbadas em relação ao processo de separação. Em novembro, o jogador, que está lesionado, acabou acusado pela apresentadora de praticar violência de gênero. Após a situação, o atacante fez registros da ex-esposa em sua casa. O objetivo seria ter uma prova de que não haveria problema na relação entre eles.

Além disso, em dezembro, uma TV argentina expôs que Icardi e Wanda viviam uma polêmica em relação à divisão de bens. Enquanto isso, na primeira semana deste ano, Wanda terminou o relacionamento com Elián Valenzuela, mais conhecido como L-Gante. Posteriormente a decisão, a apresentadora voltou a exibir imagens com Icardi em sua rede social, levantado a possibilidade uma possível reconciliação.

Começo do relacionamento e rumores de traição a Maxi López

O relacionamento entre Wanda e Icardi ganhou popularidade no período em que o atacante e o ex-marido da apresentadora, Maxi López, atuavam juntos na Sampdoria, da Itália, em 2012. A partir disso, começaram a surgir especulações de envolvimento amoroso entre a empresária e o atual atacante do Galatasaray, o que acabou confirmado posteriormente.

Os dois mantiveram relacionamento por 10 anos, com a separação confirmada na metade deste ano. Juntos, eles são pais de Francesca e Isabella.

