Fulham x Watford: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela Copa da Inglaterra 2024/25. Nesta quinta-feira (9), Fulham e Watford se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, pela Terceira rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Fulham

O Fulham vive uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, mas com apenas uma vitória e quatro empates contra Ipswich Town, Bournemouth, Southampton e Liverpool. Dessa maneira, a equipe quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais um triunfo e seguir vivo na Copa da Inglaterra.

Além disso, o clube londrino poderá contar com dois brasileiros que tem no elenco para o jogo desta quinta-feira: os atacantes Rodrigo Muniz e Carlos Vinícius. Porém, o meia Andreas Pereira não vem sendo relacionado por ter negociação em andamento com o Palmeiras para deixar o time inglês.

Dentre os desfalques para o técnico Marco Silva estão: Berge, Reed, Nelson e Tete.

Como chega o Watford

Por outro lado, o Watford vive um momento oposto na temporada. Isto porque, nos últimos cinco jogos, a equipe teve quatro derrotas para Sheffield United, Queens Park Rangers, Cardiff City e Burnley, pela Championship, a segunda divisão inglesa, e apenas uma vitória por 2 a 1 sobre o Portsmouth.

Ao mesmo tempo, o Watford terá apenas um desfalque para o jogo desta quinta-feira. Trata-se do meia Tom Dele-Bashiru, lesionado. Por fim, a boa notícia para o Watford é que o artilheiro Vakoun Bayo, com nove gols na temporada até o momento, está à disposição do técnico Tom Cleverley.

Fulham x Watford

Terceira rodada da Copa da Inglaterra 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 09/01/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING).

Fulham: Leno; Diop, Andersen, Bassey; Castagne, Lukic, Cairney e Robinson; Wilson, Jiménez e Iwobi. Técnico: Marco Silva.

Watford: Bachmann; Andrews, Pollock, Ogbonna, Sierralta e Ngakia; Kayebe, Chakvetadze e Louza; Baah e Vata. Técnico: Tom Cleverley.

Árbitro: Matt Donohue (ING).

