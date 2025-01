Palmeiras x Oeste, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Oeste nesta quinta-feira (09/1), às 17h, na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão vem de duas goleadas e precisa de apenas um empate para garantir a primeira posição do grupo. Já o time de Itápolis precisa vencer o Alviverde para terminar na liderança. O fato é que as duas equipes já estão classificadas para o mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Oeste

O time paulista não começou bem a Copa São Paulo e apenas empatou com o Santa Cruz-AC por 1 x 1. Mas na segunda partida, diante do Náutico-RR, aplicou uma goleada por 6 x 0 e uma boa apresentação diante da equipe de Roraima. Assim, com quatro pontos, precisa surpreender e vencer o Palmeiras para terminar na primeira posição do grupo. Aliás, os destaques ficam por conta de Antônio Caires e Luis Felipe, que já marcaram dois gols nesta edição da competição.

Como chega o Palmeiras

Com duas goleadas aplicadas e já classificado, o Palmeiras pode entrar com um time alternativo. Aliás, o técnico Lucas Andrade vai perder cinco jogadores importantes para o duelo. Afinal, Benedetti, Figueiredo, Allan, Thalys e Luighi estão treinando com o elenco profissional, na preparação para a estreia do Verdão no Campeonato Paulista. Assim, como as Crias da Academia já estão garantidas na próxima fase, o quinteto vai ficar do embate contra o Oeste. Eles devem retornar no mata-mata.

OESTE X PALMEIRAS

Terceira rodada da fase de grupos da Copinha

Data: 09/01/2025, às 17h (segunda-feira)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

OESTE: Vitor Emanuel; Hytalo, João Wagner, Cauã e Jota; Luiz Guilherme, Rhaisson, Galdino e Luis Felipe; Lucas Alvim e Antônio Caires. Técnico: Carlos Ferro.

PALMEIRAS: Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Gabriel Vareta e Arthur Gabriel; Rafael Coutinho, Erick Belé e Rafael Coutinho; Sorriso, Márcio Vitor e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Auxiliares: Risser Jarussi Corrêa e Matheus Guilherme Biselli da Cruz

